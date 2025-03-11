Средства ПВО сбили 8 дронов над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были сбиты 8 дронов над Калужской областью, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, два – в Кировском, и еще по одному ликвидировали в Сухиничском, Тарусском и Жуковском районах, указал он.

"На местах работают оперативные группы", – отметил Шапша, добавив, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за атаки в Перемышльском районе произошло возгорание строения, а в Жуковском оказались повреждены окна в жилом доме. Глава региона заверил, что местные администрации уже получили указания по организации восстановительных работ.

Массовая атака БПЛА на Москву и область произошла в ночь на 11 марта. В общей сложности силы ПВО уничтожили более 60 украинских беспилотников. В результате в Подмосковье погиб один человек, еще трое оказались ранены.

Вместе с тем дроны атаковали Белгородскую область. Один из них повредил линию электропередачи в поселке Красная Яруга, в результате чего без света остались 36 населенных пунктов.