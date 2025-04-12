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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп находится в более слабой позиции в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, чем Владимир Путин. Об этом заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в интервью изданию Stratpol.

Французский военный отметил, что сейчас Вашингтон "не в лучшем положении для ведения переговоров", так как американцы, помимо украинского вопроса, также столкнулись с экономическим кризисом и проблемами на Ближнем Востоке.

По его словам, Штатам "дорого обходится вести эти войны", а доллар, являющийся мощью экономики США, в скором времени будет ослабевать.

"У Путина прекрасная дипломатия и отличная позиция для переговоров. Итогом специальной военной операции будет то, что Украина больше не будет представлять угрозы, а Европа займется решением своих внутренних проблем", – поделился Делавард.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты проиграли в противостоянии с Россией, которое вели Госдеп, Пентагон, ЦРУ и прочие американские спецслужбы.

Журналист считает, что действия Вашингтона против РФ никак не были связаны непосредственно с Украиной. Более того, в Белом доме даже не замечали, что происходит с населением Украины и государством в целом. В конечном итоге США попросту уничтожили Украину, пытаясь одолеть Россию, добавил Карлсон.

По его мнению, власти США не будут прямо заявлять о своем поражении в противостоянии с РФ, так как это будет означать недостаточную мощь Штатов.