Самолет из США сел в московском Внуково-2 на фоне сообщений о визите Уиткоффа

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Частный самолет из США сел в московском аэропорту Внуково-2 на фоне сообщений о планирующемся визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды. Примерно в 09:40 по московскому времени борт пересек российскую границу.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и спецпосланника американского президента может состояться в пятницу, 25 апреля, в Москве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф планировал на этой неделе посетить Россию для того, чтобы вновь встретиться с российским президентом.

В последний раз Уиткофф и Путин встречались 11 апреля в Санкт-Петербурге. Основной темой их переговоров стали аспекты урегулирования украинского конфликта.