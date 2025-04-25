Flightradar: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России

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Самолет Bombardier Global 7500, вылетевший из американского штата Флорида, пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа посетить Россию. Это следует из данных портала Flightradar24.

Борт пересек границу с Россией примерно в 09:40 по московскому времени.

СМИ ранее сообщали, что встреча Владимира Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля, в Москве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что спецпосланник Трампа собирается на этой неделе посетить РФ для того, чтобы вновь встретиться с российским президентом.

В прошлый раз Уиткофф и Путин встречались 11 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда основной темой их переговоров стали аспекты урегулирования конфликта на Украине. Спецпосланник Трампа заявлял, что во время встречи президент РФ попросил США обеспечить постоянный мир.

