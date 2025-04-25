Кортеж выехал с территории Внуково-2 после новостей о прибытии Уиткоффа

Фото: ТАСС/Мила Степанян

Правительственный кортеж выехал с территории аэропорта Внуково-2 после новостей о прибытии в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент кортеж следует в сторону столицы.

Ранее стало известно, что самолет Bombardier Global 7500, вылетевший из американского штата Флорида, пересек российскую границу. Это произошло примерно в 09:40 по московскому времени. Позже частный самолет из США сел в московском аэропорту Внуково-2.

До этого СМИ сообщали, что встреча Владимира Путина и спецпосланника американского президента может состояться в пятницу, 25 апреля, в Москве. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф планировал на этой неделе посетить Россию.

В последний раз Уиткофф и Путин встречались 11 апреля в Санкт-Петербурге. Основной темой их переговоров стали аспекты урегулирования украинского конфликта.