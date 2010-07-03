Трамп назвал превышение Ираном запасов урана "игрой с огнем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана "играют с огнем" после того, как стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 килограммов низкообогащенного урана. Слова американского лидера сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и играют с огнем", – сказал Трамп. Он также подчеркнул, что на данный момент ему нечего сказать иранской стороне.
По данным агентства, президент США ранее обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Тегерану уничтожением в случае атаки против США. Его слова стали ответом на заявление иранского президента Хасана Роухани о том, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.
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