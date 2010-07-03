Цены на нефть взлетели после атаки дронов на саудовские НПЗ

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Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост на фоне атаки дронов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Саудовской Аравии.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86 процента, до 69,91 доллара за баррель.

На предыдущем закрытии она составляла чуть больше 60 долларов. В свою очередь цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23 процента – до 61,79 доллара за баррель (против почти 55 долларов до этого).

Ранее Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти. Атака на объекты компании Saudi Aramco привела к прекращению поставок в объеме 5,7 миллиона баррелей.

Между тем, власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco вспыхнул пожар. Отмечалось, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что Saudi Aramco атаковали десять дронов. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Алла".

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что завод атаковали беспилотники Ирана. Сенатор Линдси Грэм предложил Вашингтону ударить по нефтяным объектам Тегерана.