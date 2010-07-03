В НАТО отвергли предложение России о моратории на РСМД

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В НАТО выразили недоверие предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности.

Инициатива Москвы "игнорирует реальность на местах", заявила РИА Новости представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Как подчеркнула Лунгеску, "до тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением". Она посоветовала России "вести себя как ответственный международный субъект" и напомнила, что, согласно выводам союзников по альянсу, российская крылатая ракета SSC-8 "нарушает договор о РСМД".

"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия", – заверила Лунгеску. По ее словом, в НАТО не хотят новой гонки вооружений и не планируют развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал страны НАТО сперва объяснить свой последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу по РСМД, а уже потом называть предложение Москвы о моратории незаслуживающим доверие.

По информации "Коммерсанта", Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая НАТО, предложение ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Президент РФ напомнил о решении Москвы не размещать РМСД, "пока от этого будут воздерживаться американцы". 25 сентября в немецком кабмине подтвердили, что получили послание Путина.