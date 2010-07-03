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Политика

06:09

Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД

власть политика

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Настоящей причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало стремление сдержать Россию и Китай. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", – уверен Шойгу,

Отмечается, что подобную мысль глава Минобороны озвучил на выступлении на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности. Шойгу добавил, что наступил момент, когда договор ДРСМД перестал соответствовать интересам США. Растущая военной и экономической мощь Китая, а также восстановление Россией оборонного потенциала побудили Вашингтон на подобные действия.

Кроме того, еще одной причиной стало расширение военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, заключил Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил о работе в сфере РСМД. Такие меры запущены в ответ на разработки США в данном направлении.

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