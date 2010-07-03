В Госдуме оценили американский сценарий сдерживания России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Атака на Крым, которую подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет результата. Это неприменимо, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он отметил, что варианты нападения на Крым рассматриваются тщательным образом.

"Вопрос стоит в том, что подразумевают американцы под нападением: массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? И тот, и другой вариант не принесет ощутимого результата. Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию", – сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в Вашингтоне рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым.

Кроме того, американский политологический центр Rand Corporation опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе. В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

