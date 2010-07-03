В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Черном море

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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия НАТО в Черном море.
"К великому сожалению, мы наблюдаем увеличение проводимых различными странами учений в акватории Черного моря", – цитирует Швыткина RT.
Он отметил, что поведение альянса "настораживает российскую сторону в части эскалации напряженности в акватории Черного моря".
Швыткин уверен, что российская группировка сил "готова отразить любую агрессию и ответить на провокации".
По словам Столтенберга, ситуация в Черном море имеет важное стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе.
Ранее Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России обусловлено усилением конкуренции между сверхдержавами.