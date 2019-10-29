В Госдуме оценили слова депутата Рады о поражении Киева в "газовой войне"

Фото: depositphotos/reflextions

В Госдуме отреагировали на заявление депутата Верховной рады о возможном поражении Киева в "газовой войне" с Россией.

"Киевский режим идет от поражения к поражению с нескрываемым энтузиазмом", – написал на своей странице в Facebook российский депутат Алексей Журавлев.

Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что Киеву не стоит доводить ситуацию с транзитом российского газа до "газовой войны", потому что рискует проиграть.

По словам украинского парламентария, в России долго придерживались мнения, что через украинские территории нельзя ничего проводить, однако сейчас Москва сама призывает договариваться так, чтобы транспортировка газа оставалась на взаимовыгодных условиях, но Украина препятствует.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады.

"Безнадежность газового конфликта с Россией в парламенте понимали при Порошенко и понимают при Зеленском. Но если при предыдущем президенте в моде были победные реляции типа "мы победим Россию", то сегодняшний парламент может себе позволить официально усомниться в каких-либо победных достижениях", – считает парламентарий.

Депутат также отметил, что на Украине понимают, что объявление газовой войны России означает холодную зиму, огромные финансовые потери и ярость замерзшего населения.

В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

