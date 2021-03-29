Экс-глава МИД Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по "возвращению" Крыма

10:40
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в плане Киева по возвращению Крыма, передают "Дни.ру".
Он считает, что реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.
Климкин объяснил, что правительство Украины не может координировать работу спецслужб. По мнению политика, заниматься стратегией по возвращению Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Также бывший министр отметил, что анализировать утвержденный Владимиром Зеленским план бессмысленно, поскольку у него есть закрытая часть.
На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документом определяют комплекс мер дипломатического, экономического, военного, информационного характера, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.
Кроме того, этим решением определяются приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.
Крым воссоединился с Российской Федерацией после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. 96,77% жителей полуострова и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина не согласна с проведенным референдумом и его итогами.
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