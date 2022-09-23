В МИД РФ выразили надежду, что США понимают риски эскалации вокруг Украины

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что в администрации президента США Джо Байдена понимают риски "неконтролируемой эскалации" вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что открытое противостояние с США и НАТО чревато прямым военным столкновением, что не входит в интересы Москвы.

Вместе с тем он напомнил, что в Соединенных Штатах неоднократно звучали заявления "тамошнего официоза" о том, что на Украину не отправляют американских военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако Запад хочет помочь Киеву обеспечить хорошие переговорные позиции. Он отметил, что в настоящее время Россия нацелена не на дипломатическое разрешение конфликта, а на захват украинских территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

