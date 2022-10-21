Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьер-министра

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Британские букмекеры считают фаворитом на пост премьер-министра бывшего главу правительства Бориса Джонсона.

"Борис Джонсон – новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", – говорится в сообщении букмекерской платформы Betfair.

Ранее сообщалось, что Джонсон может вновь побороться за этот пост после отставки Лиз Трасс. Также на должность премьера королевства может выдвинуть свою кандидатуру глава министерства внешней торговли Кеми Баденок.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.

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