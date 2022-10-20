Мишустин назвал абсурдными планы исключить РФ из глобальной торговли

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Планы исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

Председатель правительства напомнил, что Москва с давних времен была важной составляющей мировой торговли. Кроме того, по его мнению, представить мировую промышленность без российских ресурсов и товаров довольно сложно.

Ранее сообщалось, что три киргизских банка приостановили работу с картами российской платежной системы "Мир". С такими заявлениями выступили "Бакай банк", "Доскредобанк" и "Компаньон". При этом в банках не назвали причину такого решения.

До этого от работы с картами "Мир" отказались два частных турецких банка Isbank и DenizBank. Позже аналогичные решения приняли государственные банки Турции Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.



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