США изучают запрос Украины по кассетным боеприпасам – СМИ

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В США еще не рассматривали запрос Украины о предоставлении кассетных боеприпасов из-за законодательных ограничений, наложенных конгрессом, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, украинские чиновники несколько месяцев обращались в администрацию Джо Байдена и к членам конгресса с просьбой предоставить им боеголовки с кассетными боеприпасами. Причем администрация президента США не отвергла просьбу Киева на начальном этапе.

Этот вариант поддержки киевского режима рассматривается Штатами в качестве последнего средства, если запасы других боеприпасов для поставок Украине иссякнут.

Ранее издание Foreign Policy писало, что Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Экспорт подобных систем запрещен в США.

Также авторы издания обратили внимание на то, что формально такое вооружение не находится под запретом, в отличие от противопехотных мин. При этом сам факт поставок стал бы "противоречивым изменением в политике".

Согласно заявлению украинского депутата Александры Устиновой, Киев запрашивал кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства и управляемые высокоточные бомбы производства Boeing и Saab.

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