Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы – СМИ

Фото: president.gov.ua

Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

"Украинские чиновники продолжали требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM – разновидность кассетных боеприпасов... а также их европейские аналоги", – заявляют журналисты.

Отмечается, что экспорт подобных систем запрещен в США.

Также авторы издания обратили внимание на то, что формально такое вооружение не находится под запретом, в отличие от противопехотных мин. При этом сам факт поставок стал бы "противоречивым изменением в политике".

Согласно заявлению украинского депутата Александры Устиновой, Киев запрашивал кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства и управляемые высокоточные бомбы производства Boeing и Saab.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты передали Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS. В настоящий момент комплексы размещают на Украине, как сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейес.

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