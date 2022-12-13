Министр обороны Италии назвал условие для прекращения поставок оружия Киеву

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна прекратит поставки вооружения Украине только после начала мирных переговоров.

"Рано или поздно военная помощь должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры", – цитирует его ANSA.

При этом Крозетто отметил, что ни одна из сторон не идет на переговоры. Министр обороны Италии высказал надежду на появление авторитетной фигуры, способной вести переговоры, и предположил, что подобную роль сможет сыграть Евросоюз.

Ранее стало известно, что США вновь окажут военную поддержку Киеву, направив средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА. Общая сумма поставок составит 275 миллионов долларов.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить объемы поставок ПВО, горючего и оружия Украине. По его словам, удары России привели к разрушительным последствиям на территории Украины.



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