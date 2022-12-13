США не нашли доказательств использования военной помощи Украине в противозаконных целях

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В США не нашли доказательств использования военной западной помощи Украине в противозаконных целях. Об этом сообщает официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели. И я думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили, что пересмотрят военное присутствие США на Украине. При этом, исходя из соображений безопасности, не сообщили, в какую сторону.

До этого СМИ заявляли, что в США объявят о поставках Украине ПВО Patriot в ближайшее время. По данным источников СМИ, обсуждения по вопросу отправки вооружения Киеву близки к завершению.

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