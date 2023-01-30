Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после сообщений о конфронтации с РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Такое заявление Филиппо сделал после слов главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.

"Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!", – написал французский политик.

До этого Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского безумцем. Так он прокомментировал просьбу украинского лидера о поставках истребителей и дальнобойных ракет. Он задался вопросом, не захочет ли Зеленский впоследствии получить ядерный арсенал от стран НАТО.

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