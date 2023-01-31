Врио ДНР Пушилин заявил, что спецоперация однозначно завершится победой России

Фото: kremlin.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация на Украине однозначно завершится победой России. Об этом он сообщил РИА Новости.

Тем не менее Пушилин не стал пока прогнозировать, когда Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена.

"Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может", – отметил он.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Донецкая Народная Республика будет освобождена в ближайшие полтора месяца. Офицер поделился, что противник отступает и несет серьезные потери, а российские подразделения продолжают наступление по всем направлениям.

В понедельник, 30 января, Денис Пушилин заявил о закреплении российских сил в восточной части Угледара. Как уточнил врио главы ДНР, подразделения РФ продолжают продвигаться по угледарскому направлению. Он отметил, что бои идут в том числе в окрестностях города.

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