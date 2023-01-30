Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска успешно наступают на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР и тем самым заняли более выгодные позиции у населенного пункта.

Также они атаковали позиции 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Общие потери украинских военных на этих направлениях за сутки составили до 25 человек. Помимо этого, уничтожены две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР. Он уточнил, что подразделения РФ продолжают продвигаться по угледарскому направлению. Бои также идут в окрестностях города.

Владимир Зеленский рассказал об "очень жесткой ситуации" для ВСУ на артемовском и угледарском направлениях. Он отметил, что на направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.

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