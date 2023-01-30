Пушилин заявил о закреплении сил РФ в восточной части Угледара

Фото: Минобороны РФ

Российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что подразделения РФ продолжают продвигаться по угледарскому направлению. Бои также идут в окрестностях города.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об "очень жесткой ситуации" для ВСУ на артемовском и угледарском направлениях. Он отметил, что на направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апти Алаудинов заявил, что Россия может освободить всю территорию ДНР в течение полутора месяцев. Он подчеркнул, что противник отступает и несет серьезные потери, а также сообщил, что ВС РФ завершают оперативное окружение Артемовска.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл цель штурма Артемовска. Он сообщил, что в городе находятся самые боеспособные части ВСУ, которые необходимо уничтожить.



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