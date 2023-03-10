Конгрессмен заявил, что США желают не слишком тяжелого поражения РФ в конфликте с Украиной

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Член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон заявил, что в США не хотят, чтобы Россия понесла "слишком тяжелое" поражение в конфликте с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. <..> Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим", – заявил политик.

Политик обратил внимание на риск распространения ядерного оружия. Поэтому, заявляет Милтон, США не стремятся к уничтожению России.

Он также призвал президента США Джозефа Байдена увеличить поставки военной помощи Киеву. В частности, Милтон заявил о необходимости нарастить передачу боеприпасов, а также танков и наступательной техники.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости поражения России. Он сообщил, что для завершения кризиса на Украине, необходимо, чтобы Россия потерпела неудачу на поле боя.

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