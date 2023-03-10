Орбан считает, что Запад близок к обсуждению перспективы отправки своих сил на Украину

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По его словам, лидеры западных стран посылают все более опасное оружие Киеву, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей, хотя раньше это считалось табу.

"По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран – союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны – ведь речь шла о Луганске и Донецке – получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день", – отметил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что ЕС может дойти до того, что решит отправить миротворческие силы на украинскую территорию. Он подчеркнул, что Европа находится в опасном положении, и заявил, что она "балансирует на грани войны".

До этого Европарламент принял антироссийскую резолюцию с призывами нарастить поставки оружия Киеву. Депутаты проголосовали за передачу украинской стороне всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем.

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