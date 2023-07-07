В Белом доме заявили, что Украина не выполнила требования для вступления в НАТО

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Украинская сторона на сегодняшний момент не отвечает требованиям для вступления в Североатлантический альянс. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CNN.

Он напомнил, что у блока существуют определенные характеристики, которым обязан соответствовать каждый член НАТО.

"Кроме того, они находятся посреди <...> (конфликта. – Прим. ред.). Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть", – отметил Кирби.

Между тем советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что западные государства обсуждают вопрос о том, необходимо ли отменить для Киева план действий по членству в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден настаивает, что Украине следует провести некие дополнительные реформы, чтобы ее членство одобрили, передает ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что НАТО может не пригласить Украину в Альянс из-за страха некоторых стран перед Россией. До этого генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг рассказал, что главным условием для любой дискуссии о членстве Киева является победа Украины в конфликте с РФ.