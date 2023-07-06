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По итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе на Украину может быть введен ограниченный контингент стран Альянса, в частности, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью ТАСС.

По его словам, именно этого решения добивается президент Украины Владимир Зеленский путем ядерной провокации на Украине.

Таким образом, введение контингента НАТО будет представляться в виде легализации оккупации в формате ядерной безопасности на подконтрольной Украине территории, заключил Рогов.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот призвал "более широко толковать" условия членства Украины в НАТО и принять в Альянс подконтрольные Киеву области страны.

До этого бывший генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен рассказал, при каком условии страны НАТО могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте.

Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину