Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине "сильный сигнал поддержки" на саммите

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Североатлантический Альянс намерен послать Украине сигнал поддержки во время саммита, который пройдет в Вильнюсе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

"Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда", – сказал он.

Так генсек Альянса ответил на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены стране.

"Мы должны помнить, что все страны Альянса согласились, что двери НАТО остаются открыты и что Украина со временем станет членом Альянса, и что не России это решать", – резюмировал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявлял, что Украину ждет "сюрприз" по поводу ее членства в НАТО, который будет раскрыт на саммите в июле.

Столтенберг, в свою очередь, добавил, что на предстоящем саммите озвучат решения по дальнейшей помощи Украине, а также по укреплению связей страны с военно-политическим блоком.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО.

Однако Столтенберг подчеркивал, что победа Украины в конфликте с Россией – условие для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО.



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