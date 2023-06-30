В Киеве пригрозили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в Альянс

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашение к членству в Альянсе. Об этом сообщает Reuters.

"Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества", – заявил он.

По его словам, у Зеленского "не будет времени и повода" ехать на саммит в Вильнюсе, если это не принесет результата. Жовква также отметил, что Финляндия и Швеция подали заявки на членство в Альянсе в прошлом году и сразу же получили приглашение стать членами НАТО.

Сообщается, что во время интервью Жовква стукнул по столу, прося начать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские власти признали, что сейчас у страны нет шансов вступить в Североатлантический альянс. Власти Киева сами сообщили, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт на Украине не окончен, пояснил канцлер.

До этого в СМИ появилась информация о том, что французские власти поменяли свою позицию касательно вступления Украины в НАТО и теперь рассматривают подобную возможность как гарантию безопасности для Киева.



Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО