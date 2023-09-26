В Китае выступили против расширения военных блоков в ущерб безопасности других стран

Фото: depositphotos/jackmalipan

Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, поскольку она негативно отражается на безопасности других стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на брифинге в Госсовете Китая, сообщает ТАСС.

Он добавил, что необходимо сформировать благоприятную среду для всеобщей безопасности. Ван И также призвал выступать за совместную и устойчивую концепцию безопасности, настаивать на урегулировании споров между странами через диалог, а также обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская сторона пытается создать новые враждебно настроенные союзы на Востоке.

До этого в посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что Китай собирается противостоять попыткам Соединенных Штатов сформировать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.