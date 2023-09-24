Лавров заявил, что Вашингтон создает новые военные союзы на Востоке

Фото: ТАСС/AP/Mary Altaffer

Американская сторона пытается создать новые враждебно настроенные союзы на Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

В ходе общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН министр уточнил, что Белый дом создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), "тройки" США – Япония – Республика Корея, а также "четверки" Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон.

По словам Лаврова, с помощью этого Вашингтон притягивает участников к кооперации с НАТО и внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре.

"Опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона", – поделился глава ведомства.

Ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что Североатлантический альянс способен отправить собственный контингент на украинскую территорию из-за неудач ВСУ на поле боя против армии России. Он добавил, что военные советники НАТО уже находятся на Украине – так же, как это было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские силы.

ВС РФ ударили по месту дислокации и оборонительным рубежам ВСУ на марьинском направлении