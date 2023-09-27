Клинтон обратилась по имени к Путину во время шутки про НАТО

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась по имени к Владимиру Путину, назвав расширение Североатлантического альянса "следствием российской политики". Об этом пишет Reuters.

"Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом", – сказала она.

Клинтон при этом отметила, что "людей не заставляют вступать в НАТО".

Помимо этого, экс-госсекретарь заявила, что президент США Джо Байден придерживается многих приоритетов администрации экс-лидера страны Барака Обамы. Среди приоритетов нынешнего руководства Белого дома она назвала преодоление вызовов со стороны Китая и расширение Альянса.

Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не хотел бы, чтобы эскалация ситуации на Украине переросла в конфликт между США и Россией.

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