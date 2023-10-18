Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе

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На Украине задумываются о переговорном процессе, однако этого недостаточно, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров", – заявил российский лидер.

По его мнению, такая трансформация правильная, но этого мало.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сказал, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль.

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.

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