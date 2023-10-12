Лавров назвал заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта признанием безысходности

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о финальной стадии вооруженного конфликта – это признание безысходности, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства, как следует трактовать слова президента Украины.

"Я думаю, как признание безысходности. <...> Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии. При этом он не смог назвать точную дату завершения противостояния. По его словам, последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины. Однако украинский лидер добавил, что у Киева имеется достаточно вооружения и денег.

В свою очередь, экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что Запад вынудит Украину отказаться от некоторых территорий. По его мнению, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он. В этом им не помогает даже вооружение НАТО, подчеркнул Риттер.



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