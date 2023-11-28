Путин пригрозил рассматривать любое вмешательство извне как агрессию против РФ

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Любое вмешательство сторонних лиц, провокации с целью вызвать в РФ межнациональный или межрелигиозный конфликт будут расцениваться Москвой как агрессивные действия против российской стороны. Об этом Владимир Путин заявил на Всемирном русском народном соборе.

"Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами", – сказал он.

Президент добавил, что российская сторона на подобное будет реагировать соответствующим образом.

Вместе с тем Путин назвал РФ большим и многоликим государством. По словам российского лидера, страна собрала в себе многообразие культур, традиций и обычаев. Все эти факторы образуют конкурентное преимущество и потенциал, заключил он.

Ранее Путин заявил, что Москва будет пресекать любые попытки вмешательства в избирательный процесс в 2024 году. Он подчеркнул, что российская сторона сделает все возможное для исключения незаконных вторжений в ход выборов.