Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на собственную военную технику

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия может рассчитывать только на собственную военную технику. Об этом заявил Владимир Путин.

"От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя", – сказал президент на кадрах, которые в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин подчеркнул, что России "никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст". Он также отметил, что расcчитывать только на себя у страны получается.

Ранее Путин потребовал нарастить обеспечение ВС РФ современным оружием и техникой. Он уточнил, что речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.

