Глава Минпрома Алиханов пригрозил мерами "проштрафившимся" предприятиям ОПК

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В рамках заседания бюро Союза машиностроителей министр промышленности и торговли Антон Алиханов перевел работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны и пригрозил "проштрафившимся" предприятиям мерами, вплоть до смены собственника.

"Вся производственная база (ОПК. – Прим. ред.) системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план – графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК", – цитирует министра ТАСС.

Поэтому, по его словам, "проштрафившиеся" предприятия могут ожидать санкции, которые положительно поспособствуют всей работе комплекса.

Однако Алиханов заверил в поддержке всех организаций, которая включит в себя повышение производительности, оптимизацию и внедрение бережливых подходов на основе технологического аудита.

В свою очередь, первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев доложил о работе экспертных площадок при комитете ГД по промышленности и торговле.

Он отметил, что механизмы формирования гособоронзаказа не позволяют производителям снижать издержки при производстве серийной продукции в рамках долгосрочных контрактов. При этом, как уточнил Гутенев, дополнительную прибыль можно пустить на повышение зарплат, модернизацию производств и создание инновационных продуктов.

Ранее на встрече с руководством оборонных предприятий Владимир Путин потребовал нарастить обеспечение ВС РФ современным оружием и техникой, хоть и уточнил, что большинство предприятий ОПК справляются со сроками гособоронзаказа.

По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.