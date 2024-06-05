Песков: Шойгу, Медведев и Дюмин продолжат курировать ОПК в своих направлениях

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, помощник президента РФ Алексей Дюмин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев продолжат курировать работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в своих направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень объемная тема <...> поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", – сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин рассказал, что Шойгу будет координировать работу в сфере ОПК. По словам главы РФ, в такой отрасли нужен независимый координатор, так как вопросы разноплановые, например, учет и рентабельность производства или обеспечение поступления в Минобороны соответствующей техники.

До этого российский президент заявлял о необходимости наращивания обеспечения ВС РФ современным оружием и техникой предприятиями ОПК. По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.

