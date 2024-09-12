Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал реакцию Москвы на разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ.

Он также предположил, что Запад уже давно принял соответствующее решение и сейчас между сторонами происходит "камуфляжная" дискуссия. Представитель Кремля считает, что таким образом западные страны повышают степень своей вовлеченности в украинский конфликт и пытаются продолжить бои "до последнего украинца".

Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что Киев сразу же после получения разрешения попытается атаковать социальные объекты, которые они и сейчас атакуют.

"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки", – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Однако, несмотря на это, действующий американский президент Джо Байден сообщил о проработке вопроса, связанного с тем, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Для решения этого вопроса в Киев прилетел Блинкен, который на встрече с Зеленским обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

По информации СМИ, хоть окончательного решения на встрече и не было принято, но президент Украины уже направил госсекретарю США план по предполагаемому использованию дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России, а также список целей в РФ.

