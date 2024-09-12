ТАСС: Зеленский упрекнул Запад за отказ использовать дальнобойное оружие против РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул Запад в фактическом отказе от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям", – сказал Зеленский, отметив, что не видит на сегодняшний день результатов действий соответствующего оружия.

По его словам, снятие ограничений на оружие, к которому нет ракет, не является действительным снятием ограничений.

"Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", – пояснил президент Украины.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Он уточнил, что передаст результаты дискуссии президенту США Джо Байдену.

При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал реакцию Москвы на эту инициативу. Он также предположил, что Запад уже давно принял соответствующее решение и сейчас между сторонами происходит "камуфляжная" дискуссия.

Представитель Кремля считает, что таким образом западные страны повышают степень своей вовлеченности в украинский конфликт и пытаются продолжить бои "до последнего украинца".