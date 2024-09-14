Глава комитета НАТО назвал "оправданным" разрешение Украине бить вглубь РФ

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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал "оправданным" с военной точки зрения решение, согласно которому Запад разрешит Украине наносить дальнобойным оружием удары по территории России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Праге по итогам собрания альянса.

Он указал на положения о вооруженных конфликтах, в которых прописано, что любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону и оно, по его словам, не ограничивается границами данного государства.

"Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности", – объяснил глава военного комитета НАТО.

Однако Бауэр уточнил, что страны, направляющие Украине вооружение, имеют право самостоятельно устанавливать ограничения по поводу их использования.

"Поэтому идут политические дискуссии, и разные страны высказывают разные мнения", – подытожил он.

Официально в Белом доме заявили, что США не меняли подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России. Однако СМИ сообщают, что окончательное решение по данному вопросу может быть принято на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

В связи с этим Владимир Путин предупредил, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Он указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

