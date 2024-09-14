Hill: Байден запросил у конгресса продление полномочий на выделение оружия ВСУ

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Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса продление истекающих полномочий на выделение вооружения Киеву в размере 5,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена обратилась к конгрессу с просьбой включить продление президентских полномочий на сокращение численности личного состава для отправки оружия на Украину до 2025 года, чтобы выделить около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября", – говорится в материале издания.

По данным издания, если конгресс откажет Белому дому, то власти США могут объявить о разовом выделении военной помощи на указанную сумму до 1 октября. Затем Вашингтон будет отправлять Украине эту помощь по частям.

Ранее Госдеп заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Помимо этого, Вашингтон также будет делать все необходимое для еще большей интеграции Киева с НАТО и Евросоюзом.

Штаты дополнительно выделят на нужды Украине еще свыше 717 миллионов долларов. Из них 325 миллионов долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов – на оказание гуманитарной поддержки населению, еще около 102 миллионов долларов предназначены на разминирование территории.