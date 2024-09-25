Песков назвал нереалистичной на сегодня встречу лидеров "пятерки" СБ ООН

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Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран – постоянных членов Совбеза ООН. Однако на сегодняшний день саммит всей "пятерки" нереалистичен, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", – указал официальный представитель Кремля.

Идею о проведении саммита лидеров стран – постоянных членов СБ ООН (России, США, Китая, Великобритании и Франции) по мировым проблемам российский президент озвучил еще в январе 2020 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны коллективного Запада взяли курс на "продавливание любой ценой" ультиматумов украинского президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем сам Зеленский во время недавнего выступления на заседании Совбеза ООН высказался против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Путиным.