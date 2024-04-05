СК РФ обнаружил в телефоне террориста из "Крокуса" фотографии с флагом Украины

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В мобильном телефоне одного из террористов, напавшего на "Крокус Сити Холл", обнаружили фотографии людей в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов, а также изображение украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Также по результатам изучения содержимого телефонов, которое хотели уничтожить террористы, следователям удалось выяснить, что "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места для совершения преступления именно по указанию куратора.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

