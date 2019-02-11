Душевнобольной москвич попал в реанимацию после попытки избавиться от вшей

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В Москве госпитализировали душевнобольного мужчину, получившего ожоги 70% тела при попытке избавиться от вшей, сообщает Агентство "Москва".

Пятидесятилетний москвич облил себе голову керосином, и после этой процедуры закурил. Произошло моментальное возгорание головы и одежды. Его супруге удалось сбить пламя, после чего она вызвала скорую помощь.

В шоковом состоянии крайней степени тяжести пострадавший госпитализирован. По словам женщины, у мужа неоднократно случались психические расстройства. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Проблемы мужчины с психическим состоянием подтверждаются справками из двух городских стационаров.