МЧС призывает не пускать фейерверки из окон и с балконов

Москвичей призвали не запускать пиротехнику с балконов и из окон. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Александр Бобров.
"При запуске петард и хлопушек ни в коем случае не запускайте их из окон своего жилья, с балконов. У нас такие случаи бывали по городу, это очень опасно и категорически запрещено, используйте только специально отведенные места для запуска пиротехники", – передает Агентство "Москва" предупреждение Боброва.
Он призвал обращать особое внимание на целостность упаковки пиротехники при покупке. Важно, чтобы на ней не было видимых повреждений. Бобров заявил, что нужно требовать у продавца заменить пиротехническое средство, если на упаковке есть повреждение. Причем нужно также спрашивать сертификат соответствия на изделие, на нем еще должен быть указан перевод на русском языке.
В Москве площадки для запуска пиротехники разделены – это 92 площадки для запуска фейерверков по всему городу и 31 площадка для запуска профессионального салюта.
В центре Москвы на Новый год введут особый режим обеспечения безопасности граждан. Планируется установить 9 основных контрольно-пропускных пунктов – на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Большой Дмитровке у метро "Охотный Ряд", в Театральном проезде, на площади Революции, улицах Никольская, Варварка, Моховая и Васильевском Спуске.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.