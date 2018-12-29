МЧС призывает не пускать фейерверки из окон и с балконов

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Москвичей призвали не запускать пиротехнику с балконов и из окон. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Александр Бобров.

"При запуске петард и хлопушек ни в коем случае не запускайте их из окон своего жилья, с балконов. У нас такие случаи бывали по городу, это очень опасно и категорически запрещено, используйте только специально отведенные места для запуска пиротехники", – передает Агентство "Москва" предупреждение Боброва.

Он призвал обращать особое внимание на целостность упаковки пиротехники при покупке. Важно, чтобы на ней не было видимых повреждений. Бобров заявил, что нужно требовать у продавца заменить пиротехническое средство, если на упаковке есть повреждение. Причем нужно также спрашивать сертификат соответствия на изделие, на нем еще должен быть указан перевод на русском языке.

В Москве площадки для запуска пиротехники разделены – это 92 площадки для запуска фейерверков по всему городу и 31 площадка для запуска профессионального салюта.

В центре Москвы на Новый год введут особый режим обеспечения безопасности граждан. Планируется установить 9 основных контрольно-пропускных пунктов – на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Большой Дмитровке у метро "Охотный Ряд", в Театральном проезде, на площади Революции, улицах Никольская, Варварка, Моховая и Васильевском Спуске.