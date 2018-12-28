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21:13

В столице введут особый режим обеспечения безопасности в новогоднюю ночь

город

21:13

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы на Новый год введут особый режим обеспечения безопасности граждан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Планируется установить девять основных контрольно-пропускных пунктов – на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Большой Дмитровке у станции метро "Охотный Ряд", в Театральном проезде, на площади Революции, улицах Никольская, Варварка, Моховая и Васильевском Спуске.

Также организуют 16 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. Все они будут оборудованы металлодетекторами. Улицы и переулки, прилегающие к местам проведения мероприятий, перекроют. Предусмотрено привлечение эвакуаторов.

Места проведения массовых мероприятий обследуют специалисты с собаками. На особый контроль поставлены выделенные и неэксплуатируемые здания, вокзалы и международный аэропорт Внуково. Будут задействованы значительные силы полиции.

Для пиротехники организуют 76 специальных площадок. Проведение пиротехнических шоу запланировано на 38 городских площадках.

Ранее москвичей и гостей столицы призвали не приносить с собой пиротехнику в места новогодних гуляний, в том числе на Красную площадь.

Также не рекомендуется употреблять спиртные напитки на праздничных площадках.

город

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