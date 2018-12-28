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18:58

Москвичам запретили пить и пускать фейерверки на Красной площади

безопасность праздники Новый год

18:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей столицы призвали не приносить с собой пиротехнику в места новогодних гуляний, в том числе на Красную площадь. Горожанам и туристам запретили употреблять спиртные напитки на праздничных площадках. Такие рекомендации выпустил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади, – не приносите на площадь пиротехническую продукцию", – цитирует сообщение Агентство "Москва". В ведомстве напомнили, что запуск пиротехники на площадках, где собирается много людей, строго запрещен. Как напомнили в департаменте, это может быть опасным для здоровья и жизни всех гостей праздника.

В пресс-службе напомнили о случае, который произошел в Санкт-Петербурге в 2001 году. Тогда "бытовой фейерверк", запущенный на Дворцовой площади, уничтожил один из символов города – знаменитую колесницу Славы на арке Главного штаба.

В связи с этим глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, обращаясь к москвичам, подчеркнул, что Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и символом России, который необходимо сохранить для будущих поколений. По словам Черникова, в столице для горожан и туристов подготовили профессиональное пиротехническое шоу. Фейерверки запустят с 38 оборудованных площадок. Кроме того, запустить новогодний салют самостоятельно москвичи смогут на одной из 76 специальных площадок.

Черников также напомнил, что с 2000 года в столице действует распоряжение, которое запрещает продажу и употребление алкогольных напитков в местах массовых мероприятий. "Данные ограничения распространяются на все площадки празднования", – отметил глава ведомства. Он добавил, что по закону продавать спиртное могут только предприятия общественного питания: рестораны, кафе и бары.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору пиротехники. Специалисты ведомства рекомендовали россиянам не покупать с рук дешевые, но низкосортные подделки, которые нередко наносят вред здоровью. По правилам, торговать пиротехникой можно только в магазинах, киосках и павильонах, подчеркнули сотрудники Роспотребнадзора. На изделиях должен присутствовать сертификационный знак и единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Кроме того, эксперты посоветовали покупать продукцию заводского изготовления и ни в коем случае не запускать фейерверки, срок годности которых истек.

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безопасность праздники Новый год

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