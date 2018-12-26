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Культура

26 декабря, 18:46

Как будут праздновать Новый год во всех округах Москвы: полная программа

культура город Новый год истории

Департамент культуры Москвы подготовил масштабную программу к Новому году. С 30 декабря по 3 января во всех 12 городских округах будут работать 15 праздничных площадок. В частности, они разместятся в Зеленограде и Троицке, поселке Внуково и ландшафтном парке "Митино", Екатерининском и Измайловском парках, на Аллее Космонавтов на ВДНХ и в музее-заповеднике "Царицыно".

Фото: пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий

"Сотни крупных мероприятий пройдут на главных улицах Москвы, в столичных парках, Зеленограде, а также в ТиНАО. Темой мероприятий станут московские театры. На протяжении пяти дней, с 30 декабря по 3 января, одновременно на всех площадках гостей ждут выступления популярных артистов, московских театров и праздничные концерты", – отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Например, Новый год в Северо-Восточном округе отметят на аллее Космонавтов, у станции метро "ВДНХ". На площадке воспроизведут архитектуру и интерьеры Государственного академического Малого театра. В Восточном округе празднование Нового года пройдет в Измайловском парке. Площадку оформят декорациями, стилизованными под интерьеры Московского театра им. Маяковского. На каждой площадке пройдут праздничные концерты, в которых примут участие известные исполнители. Среди них – Полина Гагарина, Анита Цой, Ольга Кормухина, Анна Седокова, Елена Темникова, Ирина Дубцова и другие.

Концерты будут проводиться каждый день с 15:00 до 21:00. 31 декабря программа начнется в 17:00 и завершится в 3:00 1 января. Традиционным подарком к Новому году станут красочные фейерверки по всему городу. Вместе с боем курантов небо над Красной площадью и на Поклонной горе украсит пятиминутный салют. А в час ночи пиротехнические шоу начнутся в округах.

Полная программа празднований для всех округов доступна по ссылке.

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